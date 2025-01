Stand: 24.01.2025 15:06 Uhr Arbeitslosenquote in Dithmarschen und Steinburg gestiegen

In Dithmarschen und Steinburg ist die Arbeitslosenquote im vergangenen Jahr auf durchschnittlich 5,9 Prozent geklettert. Martin Lieneke, der Geschäftsführer der Arbeitsagentur, erklärt: "Das ist ein Hinweis dafür, dass sich gerade etwas verändert am Arbeitsmarkt, dass wir dort einen strukturellen Wandel haben." Laut Lieneke ändern sich die nachgefragten Berufe, aber auch die Qualifikation, was jemand mitbringen muss, um für seine Firma erfolgreich zu sein. Um möglichst viele Erwerbsfähige fit für diesen Strukturwandel zu machen, investiert die Agentur für Arbeit Heide nach eigenen Angaben in diesem Jahr zehn Millionen Euro in Qualifizierungsmaßnahmen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen Kreis Steinburg