Anruf-Sammeltaxi-Angebot in der Wilstermarsch wird ausgeweitet

Das sogenannte Anruf-Sammeltaxi in der nördlichen Wilstermarsch soll seit gut drei Jahren den regulären Busverkehr ergänzen. Nun wird das Angebot erweitert und eine "Fahrt auf Bestellung" ist ab sofort auch im Süden der Wilstermarsch möglich. Menschen aus Beidenfleth, Brokdorf, Dammfleth, Landrecht, St. Margarethen, Stördorf und Wewelsfleth (alle Kreis Steinburg) haben nun ebenfalls die Möglichkeit, das Angebot zu nutzen. Ziel oder Start ist jeweils in Wilster. Unter der Woche fahren die Wagen stündlich, am Wochenende zweistündlich. Der Fahrplan ist online oder in der hvv-Fahrplanauskunft zu finden. Wer mit dem Anruf-Sammeltaxi fahren möchte, der muss sich telefonisch mindestens eine Stunde vorher anmelden.

