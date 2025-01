Stand: 29.01.2025 15:39 Uhr Angelmesse in Rendsburg - Peta ruft zum Boykott auf

Am kommenden Wochenende (1. bis 2.2.) findet in der Nordmarkhalle in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) die "Norddeutsche Anglerbörse" statt - mit 70 Ausstellern die nach eigenen Angaben größte Anglermesse in Schleswig-Holstein. Bis zu 5.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Die Tierrechtsorganisation Peta hat indes zum Boykott der Messe aufgerufen. Die Veranstaltung sei "unethisch und gewaltverherrlichend". Fische seien sensible Lebewesen und würden stark unter Angst und Atemnot leiden, heißt es in einem Statement von Peta. Der Veranstalter hat sich auf Nachfrage noch nicht zu dem Aufruf geäußert.

