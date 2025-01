Stand: 21.01.2025 15:48 Uhr AktivRegion Dithmarschen fördert erneut Kleinstprojekte

Die AktivRegion Dithmarschen fördert 2025 zum siebten Mal sogenannte Kleinstprojekte im Kreisgebiet. Dafür stehen Fördermittel aus dem Regionalbudget in Höhe von 200.000 Euro zur Verfügung. Gefördert werden Projekte, die nicht mehr als 20.000 Euro kosten. Das Programm wendet sich an Gemeinden, Vereine, aber auch Privatpersonen, die Projekte unter anderem in den Bereichen Bildung, Tourismus, Klimaschutz oder Fachkräftemangel umsetzen wollen.

Regionalmanager Hans Christian Friccius erzählt, dass im vergangenen Jahr beispielsweise ein Cocktailautomat an der Eider-Nordsee-Schule in Wesselburen gefördert wurde: "Der wird für pädagogische Zwecke eingesetzt, also zur Suchtprävention. Die Schüler mixen selbst Cocktails, die alkoholfrei sind." Bis zum 14. März können noch Förderanträge eingereicht werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen