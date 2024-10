Stand: 21.10.2024 09:36 Uhr Akkuzüge starten zwischen Eckernförde und Kiel

Die Akkuzüge der Nordbahn fahren von Montag an auch auf der Strecke zwischen Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Kiel. In ganz Schleswig-Holstein sind bereits 52 Akkuzüge unterwegs - nun kommen drei weitere dazu. Diese wurden bereits seit vergangenem Mittwoch getestet. Am Montag nehmen sie den regulären Betrieb auf.

Software-Probeme gelöst

Probleme aus dem vergangenen Jahr sind laut NAH.SH inzwischen komplett gelöst. Im Dezember sorgten die Akkuzüge wegen Software-Fehlern für eingeschränkte Fahrpläne. Durch ein Update konnten diese aber behoben werden und die Züge sollen jetzt zuverlässig laufen, sagt ein Sprecher von NAH.SH.

Das Feedback ist laut Nahverkehrsverbund bisher positiv: Stabiles W-Lan, Fahrkomfort und Design der Züge gefalle den meisten Fahrgästen. Ab Dezember sollen auch auf der Strecke Kiel-Husum (Kreis Nordfriesland) Akkuzüge starten. Wenn alle Fahrzeuge auf den dafür vorgesehenen Linien im Einsatz sind, spart das Land nach Angaben von NAH.SH jährlich zehn Millionen Liter Diesel und 26.000 Tonnen CO2 ein.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.10.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde Kiel