Agrarminister fordern weitere Entlastungen der Landwirtschaft

Die Agrarminister der Länder haben bei ihrer Konferenz in Oberhof in Thüringen auf weitere Entlastungen der Landwirtschaft gedrängt. Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) sagte im Anschluss an das Treffen: "Die Regelungsdichte in der Land- und Forstwirtschaft zu minimieren, bleibt unsere wichtigste Aufgabe."

Unter anderem habe man sich auf Drängen des Landes Schleswig-Holstein darauf verständigt, die aktuelle Stoffstrombilanzverordnung aufzuheben. Deren Ziel ist es, Nährstoffflüsse in landwirtschaftlichen Betrieben überprüfbar abzubilden. "Ich begrüße diesen gemeinsamen Beschluss der Länder und erwarte von Bundesminister Özdemir hierbei nun ein schnelles Handeln ohne Fallstricke", sagte Schwarz.

