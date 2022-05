AfD in Lübeck in den Wahlkampf-Endspurt gestartet Stand: 01.05.2022 13:06 Uhr Auf der Veranstaltung in den Media Docks zeigte sich Spitzenkandidat Jörg Nobis davon überzeugt, dass die AfD wieder in den Landtag einziehen wird.

Eine Woche vor der Landtagswahl ist die AfD in den Wahlkampf-Endspurt gestartet. Auf einer öffentlichen Veranstaltung am Sonnabend in Lübeck forderte Spitzenkandidat Jörg Nobis, dass die Politik endlich alles für eine Senkung der Energiepreise tun müsse. Vor etwa 70 Zuhörern betonte er, dass er fest davon ausgehe, dass die AfD trotz mauer Umfragewerte erneut in den Landtag einziehen werde: "Vielleicht haben wir ein bisschen verloren dadurch, dass wir uns klar positioniert haben, dass wir gesagt haben, keine schweren Waffen in die Ukraine zu liefern." Die AfD würde aber Wahlkampf bis zur letzten Minute machen. "Ich höre immer, dass das drängendste Problem derzeit die Kraftstoffpreise oder Energiepreise insgesamt sind. Viele haben schon Nachzahlungen für Heizung oder Anpassungen. Das sind die großen Problem derzeit. Und die wollen wir auch thematisieren und danach werden wir uns dafür politisch einsetzen."

Chrupalla sichert Nobis Unterstützung zu

Nobis hofft auf ein Ergebnis von sieben Prozent und mehr. In seiner Rede attackierte der Spitzenkandidat die Landesregierung: Sie sei verantwortlich für eine zu hohe Verschuldung und eine Corona-Politik, die die Menschen drangsaliert habe. Auch AfD-Bundestagesfraktionschef Tino Chrupalla redete in Lübeck und sicherte Jörg Nobis volle Unterstützung zu. Ganz in der Nähe protestieren etwa 150 Demonstranten gegen die AfD. Einem Teilnehmer der Wahlkampfveransaltung wurden laut Polizei offenbar die Reifen zerstochen. Der Staatsschutz ermittelt.

AUDIO: AfD-Wahlkampf in Lübeck (1 Min) AfD-Wahlkampf in Lübeck (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.05.2022 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landtagswahl Schleswig-Holstein