AfD-Bundestagswahlkampf: Winfried Stöcker spendet 1,5 Millionen Euro Stand: 23.01.2025 09:12 Uhr Vor der Bundestagswahl spendet der Lübecker Unternehmer Winfried Stöcker der AfD 1,5 Millionen Euro. Das geht aus der Großspender-Liste des Bundestages hervor. Stöcker ist aktuell Besitzer des Lübecker Flughafens.

In der Tabelle der Bundestagsverwaltung befinden sich alle Spenden über 35.000 Euro an Parteien. Seit Dienstag enthält sie auch den Hinweis auf die Spende Stöckers, die demnach am gleichen Tag der Verwaltung gemeldet worden war. Der Gründer des Labordiagnostika-Herstellers Euroimmun lebt in Groß Grönau (Herzogtum Lauenburg).

Für Stöcker ist es nicht die erste Parteispende: Bereits 2019 unterstützte er die AfD mit 20.000 Euro.

Rekord-Spende für AfD

Die 1,5 Millionen Euro von Stöcker stellen für die AfD die höchste Einzelspende in der Geschichte der in Teilen rechtsextremen Partei dar. Das teilt der Verein Lobbycontrol mit. Dass Superreiche nun auch offen die AfD unterstützten sei ein beunruhigendes Zeichen, so der Verein weiter.

Die meisten Großspenden bekamen im vergangenen Jahr das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Dahinter lag die CDU, vor FDP, Grünen und der SPD.

Winfried Stöcker: Wegen nicht zugelassenem Impfstoff verurteilt

Der Mediziner Stöcker ist 77 Jahre alt. Seine Firma Euroimmun verkaufte er 2017. Im Zuge der Corona-Pandemie geriet Stöcker in die Kritik, nachdem er im November 2021 einen eigens entwickelten und nicht zugelassenen Corona-Impfstoff auf dem Gelände seines Flughafens angeboten hatte. Behörden hatten die illegale Impfaktion gestoppt. Er wurde vom Amtsgericht Lübeck im vergangenen Juni zu einer Geldstrafe von 250.000 Euro verurteilt. Stöcker legte gegen das Urteil Berufung ein.

Vorwürfe wegen Rassismus und Sexismus

2017 war der Lübecker mit seiner Weihnachtsansprache an seine Mitarbeitenden aufgefallen. Darin kritisierte der Unternehmer unter anderem die "MeToo"-Bewegung. In einer Passage heißt es außerdem: "Wir haben so viele nette Jungs und Mädchen in der Firma, geht ran, egal ob Ihr Vorgesetzte seid oder nicht, es kommt nur darauf an, dass Ihr das Mädchen oder den Jungen liebt.“ 2015 hatte Stöcker Geflüchtete unter anderem als "reisefreudige Afrikaner" bezeichnet. In einer seiner Immobilien sollte 2014 ein Benefizkonzert für Geflüchtete stattfinden. Stöcker sagte die Veranstaltung ab, weil er Asylmissbrauch nicht unterstützen wolle.

Stöckers Unternehmen spendete früher an die Uni Lübeck

Für sein Interview zur Flüchtlingsdebatte hatte es unter anderem Kritik von der Universität zu Lübeck gegeben. Stöcker strich daraufhin alle Gelder an die Uni. Mit seinem Unternehmen Euroimmun hatte er die Hochschule bis dahin jährlich mit 1,5 Millionen Euro unterstützt. Bis heute ist der Unternehmer Honorarprofessor an der Uni. Nach seinen Äußerungen in der Weihnachtsansprache 2018 hatte das Präsidium versucht Stöcker die Professur abzuerkennen. Rechtlich war das aber nicht möglich.

