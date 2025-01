Stand: 04.01.2025 12:11 Uhr ADAC warnt vor Rückreisewelle

In vielen Bundesländern enden jetzt am Wochenende die Weihnachtsferien. Auch von Nord- und Ostsee und den Inseln machen sich viele Urlauber auf den Heimweg. Der ADAC Schleswig-Holstein rät mit Blick auf die frostigen Temperaturen zu besonderer Vorsicht: Autofahrerinnen und Autofahrer sollten mehr Zeit einplanen. Denn alle müssen sich erst wieder an die frostigen Temperaturen gewöhnen und auf den Straßen droht Rutschgefahr, heißt es vom ADAC. Staus werden vor allem auf der A7 am Elbtunnel und der Rader Hochbrücke erwartet. Wer die Wahl hat, sollte die Rückreise laut ADAC am Sonntag antreten. Ab Montag läuft der Berufsverkehr wieder an und viele Schleswig-Holsteiner sind auf dem Rückweg, bevor am Mittwoch hier die Schule wieder beginnt. Die Fähren sind hingegen jetzt am Wochenende besonders voll, heißt es von der Wyker Dampfschiffs-Reederei. Mit Einschränkungen wegen des Wetters rechnet man dort aber nicht.

