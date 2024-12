Stand: 01.12.2024 16:05 Uhr A1 nach tödlichem Unfall gesperrt

Bei einem schweren Autounfall auf der A1 ist am Sonntagmittag ein Mann ums Leben gekommen - zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt. Nach Polizeiangaben ist die Fahrbahn im Kreis Ostholstein zwischen Oldenburg-Süd und Lensahn in südliche Richtung seit etwa 12 Uhr voll gesperrt. Der Mann war nach ersten Erkenntnissen mit seinem Auto ins Schleudern geraten. Anschließend prallte der Wagen gegen zwei andere Fahrzeuge und überschlug sich dann. Da aus einem Auto ein Hund entlaufen war, musste zwischenzeitlich auch die Gegenfahrbahn in Richtung Fehmarn gesperrt werden.

Weitere Informationen Die aktuellen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Alle aktuellen Verkehrsmeldungen für Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen. mehr

Archiv 4 Min Nachrichten 17:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.12.2024 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein