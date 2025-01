Stand: 06.01.2025 17:15 Uhr 86-Jähriger in Nortorf überfallen: Polizei sucht Zeugen

Nach einem schweren Raub in Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ermittelt die Polizei und sie sucht Zeugen. Demnach wurde Sonntagmittag ein 86-Jähriger in seinem Haus in der Straße Am Schulwald überfallen. Die beiden unbekannten mutmaßlichen Täter sollen einen mittleren dreistelligen Betrag an Bargeld gestohlen haben. Der männliche mutmaßliche Täter habe den Senioren an seiner Haustür mit einer Waffe bedroht. Die beiden hätten ihn dann gezwungen, sich auf das Sofa zu setzen und Geld herauszugeben. Später soll der männliche mutmaßliche Täter dem 86-Jährigen eine volle Weinflasche auf den Kopf geschlagen haben - das Opfer hat eine Platzwunde davongetragen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde