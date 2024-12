Stand: 17.12.2024 09:42 Uhr 555 Päckchen für ukrainische Waisenkinder in Warschau

Die Dithmarscher Hilfsorganisation hoelp hat am Montag insgesamt 555 Geschenkpakete mit Kleidung und Spielsachen für ukrainische Waisenkinder nach Warschau gebracht. Die Spendenbereitschaft der Dithmarscher Bürgerinnen und Bürger sei beispiellos gewesen, so hoelp-Geschäftsführer Gerhard Wiekhorst. Alle Päckchen seien liebevoll verpackt und teilweise mit Grußbotschaften auf ukrainisch versehen gewesen.

Wegen der großen Anzahl an Paketen seien zwei Sprinter auf die Reise gegangen, so Wiekhorst weiter. In Warschau wurden die Päckchen in der ukrainischen Botschaft in Empfang genommen und werden nun in den entsprechenden Waisenhäusern verteilt. Die hoelp hat seit Ausbruch des Krieges Anfang 2021 bereits mehrere Hilfstransporte dieser Art organisiert.

Schlagwörter zu diesem Artikel Soziales Engagement Kreis Dithmarschen