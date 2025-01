Stand: 30.01.2025 10:00 Uhr 500. Hilfskonvoi von "Freunde helfen!" startet aus Kiel

Am Donnerstagmittag startet in Kiel ein Hilfstransport der Organisation "Freunde helfen!" in die Ukraine. Nach Angaben der Organisatoren wird das ihre 500. Fahrt. Die Organisation fährt dieses Mal rund 80 Tonnen humanitäre Hilfsgüter, ein Feuerwehrfahrzeug und einen Rettungswagen in Richtiung Ukraine. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wird als Schirmherr den Konvoi verabschieden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.01.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Soziales Engagement Kiel