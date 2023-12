499 Adventskalender - Eine ganz besondere Sammelleidenschaft Stand: 01.12.2023 05:00 Uhr Die 72 Jahre alte Angelika Salzwedel aus Itzehoe (Kreis Steinburg) hat ein ganz besonderes Hobby: Sie sammelt Adventskalender. Mittlerweile besitzt sie ganze 499 Exemplare. Das Besondere: Einige sind schon über 100 Jahre alt.

von Marlene Santel

In Angelika Salzwedels Wohnzimmer glänzt und leuchtet es in bunten und schillernden Farben. Auf und um den Tisch herum liegt ein Meer aus Adventskalendern. Alle sind unterschiedlich. Einige bestehen aus Papier, andere aus Stoff und besonders heraus sticht ein stehender Pappkalender, der ein Weihnachtshaus darstellt. Alle gehören zur Sammlung, die die 72-Jährige in über 20 Jahren zusammengetragen hat. Bis heute hat sie ganze 499 Adventskalender gesammelt.

Sammeln ist für Angelika Salzwedel mehr als Leidenschaft

Vor ungefähr 20 Jahren kam Salzwedel an einem Papierwarenladen vorbei. Wegen Schließung machte das Geschäft einen Ausverkauf. Im Schaufenster sah sie dann alte Adventskalender aus den 50er Jahren. Da konnte sie nicht anders und ging in den Laden, um die Adventskalender zu kaufen. "Und dann war ich so glücklich darüber und auch motiviert und dann habe ich halt nach mehreren geguckt", erzählt die 72-Jährige. Seitdem begeistert sie sich für Adventskalender und war viel auf Trödelmärkten und in Antikläden unterwegs, um nach weiteren Exemplaren Ausschau zu halten.

Und wozu das Ganze? "Wenn jetzt die niemand aufbewahrt, dann sind die weg. Und sich die nur noch im Internet anzugucken, ich finde das haptisch schöner", erklärt Salzwedel. Sie möchte die alte Tradition für die nachfolgenden Generationen aufbewahren. Der Ursprung ihrer Motivation liegt in ihrer Kindheit. "Meine Jahrgänge sind ja sehr bescheiden aufgewachsen. Und wenn man dann so einen Adventskalender hatte, hat man den gehegt und gepflegt." Und so macht sie das auch heute noch. Sie hat jeden Adventskalender genau dokumentiert - inklusive Lagerort im Haus.

Salzwedel bezeichnet sich selbst als Hobby-Volkskundlerin. Beruflich war sie Fremdsprachenkorrespondentin und Übersetzerin, aber eben auch interessiert an alten Bräuchen und den Geschichte dahinter. Und gerade diese sind in Bezug auf die Adventskalender spannend. An den Exemplaren aus den unterschiedlichen Jahrzehnten wird erkennbar, wie sich der Zeitgeist im Laufe der Jahre verändert hat. Ihre Kollektion an Adventskalendern stellt sie an verschiedenen Standorten aus. Sie sagt: "Die Ausstellungen sind meine Motivation, um alte Traditionen zu zeigen, zu erhalten und um für Neues offen zu sein."

Aktuell kann man ihre Sammlung unter dem Motto "Adventskalender aus 100 Jahren" in der Stadtbibliothek Itzehoe bestaunen.

