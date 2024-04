Stand: 12.04.2024 16:48 Uhr 42-jährige Frau aus Neustädter Klinik vermisst

Seit Donnerstagnachmittag wird die 42-jährige Lina A. aus einer Klinik in Neustadt in Holstein (Kreis Ostholstein) vermisst. Sie wurde zuletzt auf dem Klinikgelände gesehen. Sie dürfte sich zu Fuß in unbekannte Richtung entfernt haben, heißt es von der Polizei. Lina A. ist orientierungslos und auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Sie ist 1,65 Meter groß, schlank und hat dunkelblonde Haaren. Sie müsste eine blaue Hose, eine rote Jacke mit grünen Streifen an den Ärmeln sowie eine rosarote Mütze tragen. Die Gesuchte spricht in einer auffallend hohen Stimmlage, teilte die Pressestelle mit. Wer Hinweise hat, soll sich bei der Polizei in Neustadt in Holstein melden.

