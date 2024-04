Stand: 02.04.2024 06:59 Uhr 19-Jähriger bei Unfall in Aukrug schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Aukrug (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Laut Feuerwehr waren am Montagabend im Ortsteil Homfeld ein Auto und ein Kleinlaster zusammengestoßen. Der 19-jährige Fahrer des Kleinlasters verlor daraufhin die Kontrolle und prallte gegen einen Baum. Helfer befreiten ihn aus dem Wrack. Er wurde er schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.04.2024 | 07:00 Uhr