1,2 Millionen Euro für Cap-Arcona-Dokumentationszentrum

Das Cap-Arcona-Dokumentationszentrum in Neustadt in Holstein (Kreis Ostholstein) erhält mehr als 1,2 Millionen Euro Fördermittel vom Bund. Damit sei die Entwicklung der neuen Dauerausstellung gesichert, erklärte Kulturministerin Karin Prien (CDU) in Kiel. Die Planungen zu einem Dokumentationszentrum in der Innenstadt als Gedenk-, Erinnerungs- und Lernort zur Schiffskatastrophe der "Cap Arcona" können jetzt umgesetzt werden. Die Erinnerung daran gehöre zu den Kernpunkten historischen Bewusstseins in Schleswig-Holstein, so die Ministerin.

