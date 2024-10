Stand: 22.10.2024 07:30 Uhr Schwerin: Ukrainisch-Deutsches Kulturzentrum feiert Jubiläum

Zum zehnjährigen Jubiläum des Ukrainisch-Deutschen Kulturzentrum S.I.C. sind rund 100 Gäste in den historischen Wichernsaal in der Schweriner Schelfstadt eingeladen: Neben Vereinsmitgliedern, vielen ehrenamtlichen Helfern auch Vertreter aus der Politik. Seit Beginn des Kriegs habe der Verein viele ukrainische Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet gebracht, Unterkünfte vermittelt, sie beraten und begleitet, würdigt Sozialdezernentin Martina Trauth die Arbeit des S.I.C. Außerdem wurden zahlreiche Spendensammlungen und Hilfstransporte organisiert. Eines der größten Projekte ist immernoch die psychologische Hilfe für traumatisierte Kinder und Erwachsene. Wichtigstes Ziel des Vereins: die Geflüchteten hier zu integrieren. Dafür erhielt der Verein im Juli den "Annette-Köppinger Preis" der Landeshauptstadt. In Schwerin leben aktuell mehr als 3.000 Ukrainer.

Schlagwörter zu diesem Artikel Soziales Engagement Schwerin