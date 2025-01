Stand: 04.01.2025 13:44 Uhr Schwerin: Polizei sucht Zeugen nach Überfall

In der Schweriner Innenstadt ist ein Mann in der Neujahrs - Nacht überfallen worden. Nachdem er eine Bar in der Wittenburger Straße verlassen hatte, wurde er von mehreren bislang unbekannten Tätern geschlagen und getreten. Der 45-Jährige erlitt Prellungen am Oberkörper und im Gesicht. Außerdem sollen nach Angaben der Polizei die Täter auch die Geldbörse des Mannes gestohlen haben. Hinweise und Beobachtungen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, nimmt die Polizei telefonisch oder Online entgegen. Insbesondere wird ein Pärchen mittleren Alters gesucht.

