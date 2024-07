Stand: 28.07.2024 15:58 Uhr Boltenhagen: 56-Jähriger beim Baden in der Ostsee ertrunken

Rettungskräfte konnten in Boltenhagen einen 56 Jahre alten Mann nur noch tot aus der Ostsee bergen. Zuvor war stundenlang nach ihm gesucht worden. Ein Spaziergänger hatte um ein Uhr Nachts ein abgelegtes Badehandtuch am Strand entdeckt und die Polizei informiert. Die fand vor Ort noch weitere persönliche Gegenstände. Daraufhin suchten Rettungskräfte und Polizei nach dem Besitzer. Die Todesursache ist bisher nicht geklärt. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nach Angaben der Polizei bislang nicht. In diesem Jahr sind bereits mehrere Menschen beim Baden ums Leben gekommen, unter anderem in Rostock, Prerow, Neustadt-Glewe und Graal Müritz.

