Stand: 12.06.2024 10:33 Uhr Bürgermeisterwahl in Wesenberg: Rißmann bleibt im Amt

Steffen Rißmann bleibt Bürgermeister in Wesenberg. Steffen Rißmann erhielt bei der Kommunalwahl am Sonntag 58,1 Prozent der Stimmen und erreichte damit die erforderliche Mehrheit von mehr als der Hälfte der abgegebenen Stimmen im ersten Wahlgang. Auf Platz 2 kam Heino Rechlin (GFW) mit 33,5 Prozent. Auf Platz 3 kam Björn Eckardt (dieBasis) mit 8,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung bei der Wahl zum Bürgermeister in Wesenberg lag bei 64,7 Prozent.

Alle Informationen zu den Ergebnissen der Europawahl und den Kommunalwahlen in MV finden Sie in unserem Liveticker.

