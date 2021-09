Liveticker zur Wahl: Wahllokale haben geöffnet Stand: 26.09.2021 07:26 Uhr Alle Hochrechnungen, Ergebnisse, Reaktionen und Analysen: Im Liveticker informiert NDR.de/mv bis Montag über alle Entwicklungen vor, während und nach der Landtags- und der Bundestagswahl aus Sicht Mecklenburg-Vorpommerns.

Wahllokale haben geöffnet

Die Wahllokale haben jetzt geöffnet, sie schließen um 18 Uhr. Bei der Entscheidungsfindung kann auch der Wahl-O-Mat für die Bundestagswahl sowie die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern helfen. Die Bundeszentrale für politische Bildung bietet die Online-Entscheidungshilfe unter diesem Linkan.

1,32 Millionen Wahlberechtigte zur Stimmabgabe aufgerufen

Zur Abstimmung über Bundestag und Landtag aufgerufen sind in Mecklenburg-Vorpommern etwa 1,32 Millionen Wahlberechtigte. Ihre Stimme abgeben können sie in landesweit rund 1.650 Wahllokalen. Ein beträchtlicher Teil der Wähler hat schon die Möglichkeit der Briefwahl genutzt. Laut letzten Umfragen kann die SPD bei der Landtagswahl mit Ministerpräsidentin und Spitzenkandidatin Manuela Schwesig auf einen Wahlsieg und deutliche Zuwächse im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren hoffen - sogar ein Sprung über die 40-Prozent-Marke ist nicht ausgeschlossen. Dem bisherigen Koalitionspartner CDU drohen erneut Verluste. Während auch AfD und Linke sicher mit dem Wiedereinzug in den Landtag rechnen können, steht die Rückkehr von FDP und Grünen noch auf wackeligen Füßen.

NDR.de-Liveticker zur Wahl startet

Schöne guten Morgen zum Wahlsonntag! Die Redaktion von NDR.de hält Sie heute den ganzen Tag über auf dem Laufenden über die aktuellen Entwicklungen zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Außerdem berichten wir über alle für unser Land relevanten Neuigkeiten zur Bundestagswahl. Ihnen einen schönen Sonntag!

