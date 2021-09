SPD räumt ab, für CDU und AfD nur je ein Direktmandat Stand: 27.09.2021 06:17 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern haben die Sozialdemokraten bei den Direktmandaten abgeräumt: Sämtliche SPD-Bundestagskandidaten gewannen ihre Wahlkreise, bei der Landtagswahl gingen nur zwei Mandate an andere Parteien.

Die SPD hat bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern fast alle Direktmandate geholt. Nur zwei Wahlkreise gingen an andere Parteien. So gewann der AfD-Kandidat Enrico Schult mit 27,4 Prozent den Wahlkreis 13 (Mecklenburgische Seenplatte I - Vorpommern-Greifswald I) und Wirtschaftsminister Harry Glawe von der CDU hatte im Wahlkreis 24 (Vorpommern-Rügen II - Stralsund III) mit 33,1 Prozent die Nase vorn.

Bundestagswahl: Ehemaliger Merkel-Wahlkreis geht an SPD

Im bisherigen Wahlkreis der scheidenden Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die CDU eine Schlappe kassiert. Erstmals nach mehr als 30 Jahren ging das Direktmandat im Wahlkreis 15 nicht an die Christdemokraten. Stattdessen zieht die 27-jährige Anna Kassautzki von der SPD mit 24,3 Prozent der Erststimmen für den Wahlkreis Vorpommern-Rügen/Vorpommern-Greifswald I in den Bundestag ein. Auf Platz zwei landete Merkels Nachfolger als CDU-Direktkandidat, der 33-jährige Betriebsprüfer Georg Günther, mit 20,4 Prozent. Er lag damit nur knapp vor Leif-Erik Holm von der AfD, der auf 19,9 Prozent der Erststimmen kam.

Amthor verpasst Bundestags-Direktmandat

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor hat das Direktmandat in seinem Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern an den SPD-Politiker Erik von Malottki verloren. 20,7 Prozent der Wählerinnen und Wähler gaben Amthor im Wahlkreis 16 ihre Erststimme. Amthor landete damit nur auf dem dritten Platz, hinter von Malottki mit 24,8 Prozent und dem AfD-Politiker Enrico Komning mit 24,3 Prozent, 2017 hatte der damals 24-jährige Amthor das Direktmandat mit 31,2 Prozent gewonnen.

