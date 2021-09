Landtag MV: Mehr als ein Drittel der Mandate geht an Frauen Stand: 27.09.2021 15:38 Uhr Frauen haben mehr als ein Drittel der Mandate im neuen Landtag errungen. Das geht aus den von der Landeswahlleiterin veröffentlichten Wahlergebnissen hervor.

Am Sonntag sind 29 Frauen und 50 Männer in den neuen Landtag von MeckIenburg-Vorpommern gewählt worden. Das entspricht einem weiblichen Anteil von 36,7 Prozent. Damit hat sich der Anteil der Frauen gegenüber dem derzeitigen Landtag deutlich erhöht. In ihm ist nur ein gutes Fünftel der Sitze von Frauen besetzt. Den höchsten Frauenanteil haben die fünfköpfigen Fraktionen der Grünen und der FDP mit jeweils drei Frauen beziehungsweise 60 Prozent. Bei der Linken beträgt der Frauenanteil 55 Prozent. Zwölf Frauen gehören zur 34-köpfigen SPD-Fraktion, was einem Frauenanteil von 35 Prozent gleichkommt. Bei der CDU beträgt er 33 Prozent. In der AfD-Fraktion sind zwei Frauen vertreten, ihr Anteil beträgt demnach 14 Prozent.

CDU stellt zwei prominente Parlaments-Neulinge

37 der Politikerinnen und Politiker sind zum ersten Mal in den Landtag gewählt worden. Dazu zählen unter anderem die einzigen CDU-Neulinge: Spitzenkandidat Michael Sack und die amtierende Justizministerin Katy Hoffmeister. Die Grünen und die FDP, die nach längerer Pause wieder im Landtag vertreten sind, treten komplett mit Landtags-Neulingen an. Viele neue Gesichter gibt es auch bei der AfD. Nur fünf von 14 Abgeordneten waren bisher im Parlament vertreten. Für die SPD kommen 13 Frauen und Männer neu ins Parlament, für die Linke drei.

Backhaus mit längster Abgeordneten-Karriere

Niemand ist so lange Landtagsabgeordneter wie Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD). Er wurde bereits 1990 ins Parlament gewählt. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) ist seit 1994 im Landtag vertreten. Als ältestes Parlamentsmitglied wird Horst Förster (AfD) als Alterspräsident den neuen Landtag in etwa vier Wochen eröffnen. Der Rechtsanwalt und ehemalige Richter ist 79 Jahre alt. Den jüngsten Abgeordneten stellt die SPD. Michel-Friedrich Schiefler, Geschäftsführer der SPD-Kreistagsfraktion Vorpommern-Rügen, ist 26 Jahre alt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 27.09.2021 | 16:00 Uhr