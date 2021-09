Familien und Soziales: Wahlprogramme zur Landtagswahl 2021 Stand: 26.08.2021 11:03 Uhr Welche Familienpolitik braucht es in Mecklenburg-Vorpommern? Und was ist eigentlich Familie? Braucht es mehr Förderung in den Kitas oder mehr Unterstützung der Familien. Hier setzen die Parteien unterschiedliche Schwerpunkte.

SPD

Für die SPD bedeutet Familie Vielfalt. Familien sollten so akzeptiert werden, wie sie sind, ihnen sollte die Möglichkeit gegeben werden, sich frei zu entfalten. Die SPD betont, sie stehe für gute Kitas, gute Schulen und gute Chancen für alle. Künftig solle es einen kostenfreien Ferienhort mit bis zu 10 Stunden geben, die Qualität der Kitas solle ausgebaut werden, die Gruppen verkleinert und der Betreuungsschlüssel angepasst werden. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben dürfe für Kinder nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Mecklenburg-Vorpommern muss nach dem Willen der Sozialdemokraten auch ein attraktives Land für Ältere sein. Die SPD fordert die Absenkung des Wahlalters auf Bundes und Landesebene und des passiven Wahlrechtes auf kommunaler Ebene auf 16 Jahre. Ehrenamt und Engagement von Senioren will die SPD aktiv fördern.

AfD

Die AfD bekennt sich zur traditionellen Familie, bestehend aus Vater, Mutter und Kindern. Sie fordert eine Willkommenskultur für Kinder, ein Baby Begrüßungsgeld in Höhe von 5000 Euro und ein Erziehungsgeld für selbst wahrgenommene Kinderbetreuung. In den Kitas soll es einen besseren Betreuungsschlüssel geben, die Ausbildung der Erzieher soll gestärkt werden. Tagesmütter eine gerechtere Vergütung erhalten. Die AfD will den Schutz ungeborener Kinder verbessern und die Familienberatung stärken. Für neue Gesetze fordert die Partei eine Familienverträglichkeitsprüfung. Die AfD will das ehrenamtliche Engagement stärken, etwa auch durch eine Feuerwehrrente und Menschen mit Behinderungen unterstützen.

CDU

Die CDU nennt die Familien das Fundament des Landes. Sie sollen in der Stadt und auf dem Land gut leben können. Die Union möchte Generationen zusammenbringen - auch digital. Sie setzt sich für ein selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderungen ein. Auch der öffentliche Raum soll barrierefreier werden. Mit einem Baukindergeld will die CDU im Land Familien fördern. Der so genannte MV Sommer soll ein ein-bis dreimonatiger Freiwilligendienst für Jugendliche werden. Die Union will außerdem die freiwilligen Feuerwehren weiter unterstützen. Mehr Wohnungen im Bestand sollen barrierefrei werden. Schwimmunterricht soll massiv gefördert werden.

Linke

Die Linke fordert eine Kinderkarte, in Höhe von mindestens 50 Euro monatlich, mit der Kindern eine Mitgliedschaften in Vereinen ermöglicht werden soll. Der Nahverkehr soll für alle Kinder zwischen 6 und 16 Jahren kostenfrei werden. Die Partei will kommunale Wohnungsunternehmen stärken, die Kinder- und Jugendarbeit zur kommunalen Pflichtaufgabe machen und es soll eine bessere Qualität der Kindertagesförderung geben. In den Ferien soll es einen kostenfreien Hort geben. Die Fachkraft-Kind-Relation in den Einrichtungen muss sich verbessern. Die Linke will den Kindertag zum gesetzlichen Feiertag machen und Kinder und Jugendliche in allen sie betreffenden Angelegenheiten teilhaben lassen. Sie fordert das aktive Wahlrecht ab 16 Jahren und eine bessere digitale Ausstattung der Jugendverbände. Die Linke spricht sich für die Freie Wohlfahrt als wichtige Säule des Sozialstaates aus. Dabei muss die Finanzierung transparent sein. Ostrenten sollten an das Westniveau angeglichen werden.

Grüne

Für die Grünen ist Familie Heimat, ob Patchwork, Singles, Alleinerziehende , gleichgeschlechtliche Partner, mit und ohne Kinder. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft müssen den Familien den Rücken freihalten. Benachteiligungen armer Kinder wollen die Grünen durch bessere Angebote bereits im vorschulischen Bereich, ein kostenloses gesundes Mittagessen und zukunftsweisende Beratungsstrukturen ausgleichen.

Die Grünen wollen mit einem Zukunftspaket Kita die Standards und Qualität in der Kindertagesbetreuung dauerhaft gesetzlich verankern. Dabei soll der Betreuungsschlüssel verbessert und zusätzliche Stellen geschaffen werden. Außerdem möchten die Grünen Alltagshelfer in die Kitas bringen und offene Eltern Kind Zentren für 0-bis 3 jährige einführen. Kinderrechte sollen in der Landesverfassung verankert werden. Es soll ein Kinderschutzbeauftragter etabliert werden. Die Grünen wollen außerdem die politische Teilhabe junger Menschen in der Kommunalverfassung festschreiben. Bei Landtagswahlen sollen junge Menschen ab 16 Jahren bereits wählen dürfen.

FDP

Die FDP fordert gleiche Rahmenbedingungen für alle Lebensmodelle. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist für die Liberalen Grundvoraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben. Kinder und Jugendliche sollten in politischen Entscheidungsprozessen stärker beteiligt werden. Die FDP will die Angebotsvielfalt bei den Kitas erhöhen, private Träger und Betriebskindergärten sollen staatliche Förderung erhalten, wenn sie die Qualitätsstandards einhalten. Die Arbeit von Tagespflegepersonen müsse stärker honoriert werden. Für die FDP kommt die ambulante Pflege vor der stationären Pflege.