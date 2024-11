Stand: 01.11.2024 09:15 Uhr Wolgast: Polizisten suchen nach Vertretern einer Klima-Bewegung

In und um Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) musste die Polizei zu einem größeren Einsatz ausrücken. Die Polizisten waren am Donnerstag auf der Suche nach möglichen Vertretern der Klima-Bewegung "Ende Gelände", die gegen Mittag mit motorisierten Schlauchbooten am Hafen von Karlshagen ausgelaufen seien sollen. Die Organisation kündigte bundesweite Aktionen im Rahmen sogenannter "Anti-LNG-Wochen" an. Die eingesetzten Polizeikräfte überprüften relevante Bereiche auf dem Wasser und an Land. Auch ein Hubschrauber kam über Lubmin zum Einsatz. Allerdings konnten die Polizisten weder Personen noch Boote feststellen. Auch Störaktionen wurden nicht gemeldet, so eine Polizeisprecherin.

