Unbekannter Mann in Stralsund spricht Kinder an

In Stralsund sind zwei Kinder von einem unbekannten Mann angesprochen worden. In einem Fall schilderte die Mutter eines sechsjährigen Mädchens der Polizei, dass ihre Tochter am vergangenen Freitagmorgen in der Unnützen Straße, Ecke Langenstraße unterwegs war. Dort wurde sie von einem etwa 40 bis 50 Jahre alten Mann angesprochen, der einen roten Wagen beladen hatte. Möglicherweise handelt es sich um einen Transporter. Der Mann soll das Mädchen gefragt haben, ob es einsteigen möchte. Die Sechsjährige ist jedoch zügig an ihm vorbeigelaufen und hat sich ihrer Mutter anvertraut.

Am Montagnachmittag wurde dann eine Achtjährige in der Straße An den Bleichen von einem Unbekannten angesprochen. Aus einem roten Auto heraus habe er das Kind versucht, mit den Worten „Hey Prinzessin, komm mal her!“ anzulocken, sagte ein Polizeisprecher. Das Mädchen ignorierte den Mann und erzählte den Vorfall wenig später ihrem Vater, der die Beamten informierte.

Die Polizei sucht Zeugen, die gesehen haben, wie eines der beiden Kinder angesprochen wurde. In dem Zusammenhang bittet die Polizei Eltern, ihre Kinder für solche Situationen vorzubereiten und zu sensibilisieren.

