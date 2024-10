Stand: 15.10.2024 09:58 Uhr Stralsund: Lambert-Steinwich-Denkmal wird restauriert

Das Lambert-Steinwich-Denkmal am Wulflamufer in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) wird restauriert. Die Skulptur wird dafür am Dienstag abgebaut und in die Werkstatt eines Restaurators gebracht. Der soll die Bronzeskulptur und auch die Schrifttafel reinigen und konservieren. Zu den Arbeiten gehört auch, dass Löcher und Verbindungsnähte geschlossen werden. Der Sockel des Denkmals wurde bereits vor zwei Jahren restauriert. Laut Stadtverwaltung soll die Skulptur noch im Dezember auf ihren Platz zurückkehren und wieder über den Frankenteich in Richtung Altstadt schauen. Die Stadt plant 23.500 Euro für die Restaurierung ein. Das Denkmal ist 1904 vom Bildhauer Wilhelm Jacobi in Gedenken an den ehemaligen Bürgermeister Lambert Steinwich (1571-1629) errichtet worden. Er hatte im Jahr 1628 die Belagerung Stralsunds durch Wallenstein abgewehrt.

