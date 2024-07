Stand: 26.07.2024 11:46 Uhr Leo ist das 500. Baby im Stralsunder Hanseklinikum

Mit einem Gewicht von 4245 Gramm ist der kleine Leo das 500. Baby, dass in diesem Jahr im Stralsunder Hanseklinikum zur Welt kam. Das Licht der Welt erblickte er in den frühen Morgenstunden am Mittwoch. Zwar gibt es landesweit einen Geburtenrückgang. In Stralsund ist der jedoch noch nicht angekommen. „Wir haben im vergangenen Jahr bereits erlebt, dass die Zahlen um uns herum eingebrochen sind oder zumindest rückläufig waren“, sagt Gynäkologin Katharina Bente. Auch dieses Jahr sehe es danach aus, dass es mehr werden. Im vergangenen Jahr kam das 500. Baby übrigens etwa zwei Wochen später. Leos frischgebackene Eltern Lukas Bogatz (19) und Leonie Hinzmann (18) sind mit dem Krankenwagen aus Sassnitz für die Entbindung nach Stralsund gebracht worden. „Ich habe zwar noch ein bisschen Schmerzen, aber sonst geht es mir sehr gut. Wir sind sehr glücklich und freuen uns über unseren Kleinen“, sagt Leonie Hinzmann. 24 Stunden nach der Geburt konnten die Eltern mit ihrem Leo das Krankenhaus wieder verlassen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen