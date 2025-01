Stand: 08.01.2025 06:39 Uhr Deutsche Umwelthilfe kritisiert: LNG-Terminal Mukran hat im Deutschlandvergleich schlechteste Auslastung

Das Terminal in Mukran auf Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist seit seiner kommerziellen Inbetriebnahme durchschnittlich nur zu 8 Prozent ausgelastet, kritisiert die Deutsche Umwelthilfe (DUH) in einer Mitteilung. Damit schneide das Projekt auf Rügen im Vergleich zu den anderen Anlagen in Deutschland am schlechtesten ab. Es gäbe laut DUH auch Phasen gänzlich ohne relevante Gaseinspeisung. Die Auslastung des Terminalschiffs in Wilhelmshaven lag mit 64 Prozent deutlich unter dem Vorjahresniveau von 81 Prozent, die tatsächliche Auslastung des Terminalschiffs Brunsbüttel blieb mit 49 Prozent fast konstant zum Vorjahr, heißt es weiter. 86 Prozent der LNG-Importe kämen 2024 aus den USA und seien damit überwiegend Fracking-Gas. Die Terminals leisten damit angesichts hoher Füllstände der Gasspeicher bestenfalls einen nachrangigen Beitrag zur Versorgungssicherheit, so die DUH.





