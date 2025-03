Stand: 01.03.2025 13:42 Uhr Anklam: Auto rollt über Kaikante und versinkt in der Peene

Am Sonnabendvormittag ist das Auto eines 84-jährigen Mannes in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) in die Peene gestürzt. Kurz zuvor konnte sich der Mann selbstständig in Sicherheit bringen. Der Wagen versank vollständig. Laut Polizei rollte der mutmaßlich wegen eines technischen Defekts über die Kaikante. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt, wurde aber vorsorglich in eine Klinik gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Anklam, die Tauchergruppe der Berufsfeuerwehr Stralsund sowie ein Rettungswagen waren im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

