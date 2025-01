Stand: 12.01.2025 09:02 Uhr Sternsinger bringen Segen in das Rostocker Rathaus

Etwa 100 Kinder der Rostocker Christusgemeinde der Pfarrei „Herz Jesu" und aus der Don-Bosco-Schule sind am Sonnabend von Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Die Linke) und Bürgerschaftspräsident Heinrich Prophet (CDU) empfangen worden. Sie brachten mit Kreidezeichen "Christus segne dieses Haus" im Rathaus an. Die Ostseesparkasse übergab den Sternsingern einen Spendenscheck über eintausend Euro für die Aktion "Kinder für Kinder in Not". Die diesjährige Aktion des Dreikönigsingens steht unter dem Motto „Erhebt eure Stimme! Sternsingen für Kinderrechte“. Das Sternsingen ist die weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Mit dem gesammelten Geld, bislang rund 1,36 Milliarden Euro, wurden und werden Projekte in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt.