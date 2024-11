Stand: 17.11.2024 08:53 Uhr Sievershagen: Medizinischer Notfall führt zu schwerem Unfall

Auf der Bundestraße 105 kurz vor Sievershagen (Landkreis Rostock) hat ein 77-Jähriger am Sonnabend während der Fahrt einen medizinischen Notfall gehabt. Dadurch verlor er nach Angaben der Polizei gegen 19.30 Uhr die Kontrolle über sein Auto, als er Richtung Rostock unterwegs war. Sein Auto kam von der Straße ab, überschlug sich und landete im Straßengraben. Ersthelfer reanimierten den Mann noch bevor die Rettungskräfte eintrafen. Er schwebt nach derzeitigem Stand nicht in Lebensgefahr. Wie auch seine 73-jährige Beifahrerin verletzte er sich schwer. Beide kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Polizei schätz den Sachschaden auf rund 42.000 Euro. Durch den Unfall wurde auch eine Bushaltestelle zerstört. Zur Unfallaufnahme, Beseitigung der Unfallschäden und für das Abschleppen des Autos mussten die Beamten die B105 für gut zwei Stunden sperren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock