Stand: 08.04.2025 11:35 Uhr Neubrandenburg: Talk vor Ort zur Landratswahl

An der Mecklenburgischen Seenplatte wollen fünf Bewerber neuer Landrat werden. Wahltag ist Sonntag, der 11. Mai 2025. Gesucht wird der Nachfolger von Heiko Kärger (CDU), der die Verwaltung seit der Gründung des Kreises vor 14 Jahren führt. Im Herbst geht der dann 65-Jährige in den Ruhestand. Kärgers Nachfolger möchte sein bisheriger Stellvertreter Thomas Müller (CDU) werden. Zwei seiner Konkurrenten sind Landtagsabgeordnete. Torsten Koplin ist parlamentarischer Geschäftsführer der Linksfraktion im Landtag. Enrico Schult ist Landessprecher der AfD. Für die SPD tritt der Kreisvorsitzende Johannes Arlt an. Er gehörte bislang dem Bundestag an, verlor aber sein Direktmandat. Der fünfte Bewerber ist Björn Eckardt von der Partei Die Basis. Beim "Talk vor Ort" am Dienstagabend im "Latücht" Neubrandenburg können Sie die Kandidaten und ihre Ideen für den Landkreis kennenlernen - per Livestream ab 19 Uhr auf ndr.de/wahlenmv

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 08.04.2025 | 09:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte