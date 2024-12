Zweikampf um Spitze: SPD in MV trifft sich in Güstrow Stand: 21.12.2024 07:20 Uhr Die SPD in Mecklenburg-Vorpommern kommt in Güstrow zu ihrer Landesvertreterversammlung zusammen. Kurz vor Weihnachten ist sie damit die letzte Partei im Land, die ihre Kandidatenliste für die kommende Bundestagswahl aufstellt.

Im Rennen um die Spitzenkandidatur der SPD in Mecklenburg-Vorpommern könnte es auf der Vertreterversammlung in Güstrow zu einem Zweikampf um Listenplatz eins auf offener Bühne kommen. Die Frage dabei ist, ob sich die Partei-Basis oder der Landesvorstand durchsetzen wird. Der Vorstand schlägt die Integrations-Staatsministerin Reem Alabali-Radovan für den Listenplatz 1 vor. Sie gilt als politisches Ziehkind der Landesvorsitzenden und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig.

Konkurrenz aus Wismar

Doch auch der Wismarer Bundestagsabgeordnete Frank Junge will wieder Spitzenkandidat werden. Er hat die Unterstützung der SPD-Basis vor Ort. Die wählte ihn bereits mit 100 Prozent der Stimmen zum Direktkandidaten. Die Parteispitze hatte den Vorsitzenden der SPD-Landesgruppe Ost im Bundestag in ihrem Vorschlag auf Platz vier gesetzt. Angesichts der aktuellen Umfragewerte der SPD garantiert derzeit nur der Listenplatz 1 einen Wiedereinzug in den Bundestag.

2021 alle Wahlkreise gewonnen

Bei der Bundestagswahl 2021 hatte die SPD in Mecklenburg-Vorpommern überraschend alle sechs Wahlkreise gewonnen und war mit 29,1 Prozent der Zweitstimmen klar stärkste Kraft im Land geworden. In aktuellen Umfragen liegt die Partei deutlich darunter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 21.12.2024 | 09:00 Uhr