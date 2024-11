Stand: 23.11.2024 12:33 Uhr Landeschef Holm ist Spitzenkandidat der AfD bei der Bundestagswahl

Die AfD in Mecklenburg-Vorpommern zieht erneut mit Co-Landeschef Leif-Erik Holm als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl 2025. Bei einer Mitgliederversammlung in Neubrandenburg wurde Holm mehrheitlich auf den ersten Platz der Landesliste für die vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar gewählt.

