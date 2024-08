Züge überfüllt, Fahrgäste bleiben zurück: Nahverkehr in MV überlastet Stand: 05.08.2024 17:13 Uhr Volle Züge an den Bahnhöfen in Mecklenburg-Vorpommern: Der Öffentliche Nahverkehr kommt im Nordosten während der Sommerferien-Zeit offenbar an die Grenzen seiner Kapazität.

Schon seit Tagen informiert die Deutsche Bahn auf mehreren Kanälen - unter anderem dem Twitter-Nachfolger X - über volle Züge, eingeschränkte Reisemöglichkeiten und Verspätungen. So blieben Fahrgäste wegen übervollen Zügen schon an Bahnhöfen zurück oder konnten ihre Fahrräder nicht mitnehmen. Die Bahn empfiehlt den Fahrgästen bereits, am frühen Morgen oder am späten Abend zu fahren. Vor allem in den Ferien sind die Einschränkungen für zahlreiche Reisende ein Ärgernis.

CDU spricht von grober Fahrlässigkeit

Die CDU-Landtagsfraktion in Mecklenburg-Vorpommern hat sich in einer Pressemitteilung zu der Situation geäußert - und deutliche Worte an die Landesregierung gerichtet: "Es ist grob fahrlässig, insbesondere von Verkehrsminister Reinhard Meyer und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, dass der Regionalverkehr jedes Jahr im Sommer im Chaos versinkt", so der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Daniel Peters. Ein hohes Fahrgastaufkommen zur Ferienzeit sei absehbar, die Vorbereitung darauf seitens der Landesregierung bliebe jedoch mangelhaft. SPD-Verkehrsminister würden es seit Jahren versäumen, "im Sommer einen halbwegs zufriedenstellenden Regionalverkehr auf die Beine zu stellen". Mehr Züge und mehr Personal müssten rechtzeitig bestellt werden, um die erhöhte Auslastung während der Ferien bewältigen zu können. Das Geld dafür könne aus den Regionalisierungsmitteln entnommen werden, die der Bund an die Länder verteilt.

Meyer: "Haben zusätzliche Züge bestellt"

Bezüglich der Probleme der Deutschen Bahn verwies Mecklenburg-Vorpommerns Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) auf jahrelange Vernachlässigung des Nahverkehrs durch Bundesverkehrsminister der CDU. Aufwendige Bauarbeiten seien aktuell notwendig, weil in der Vergangenheit nicht ausreichend in das Schienennetz investiert worden sei. Der Bahn fehle es an Zügen und Personal, gleichzeitig erhöhe das Deutschlandticket die Nachfrage. Das mache sich besonders im Sommer an einzelnen Wochenenden in Mecklenburg-Vorpommern bemerkbar. "Das Verkehrsministerium Mecklenburg-Vorpommern hat deshalb auch für diese Sommersaison zusätzliche Züge bestellt und ist selbstverständlich im ständigen Austausch mit der Deutschen Bahn darüber, was noch dafür getan werden kann, damit die Züge und Bahnsteige auch an den besonders nachgefragten sonnigen Sommerwochenenden nicht überlastet sind", so Meyer.

