Zingst: Zwei Schwerverletzte nach Schüssen Stand: 09.08.2024 09:59 Uhr In Zingst wurden zwei Männer durch Schüsse schwer verletzt. Die Polizei vermutet, dass die Schüsse aus einem vorbeifahrenden Auto abgefeuert wurden und ermittelt wegen eines möglichen Tötungsdelikts.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Strandstraße in Zingst. Kurz nach Mitternacht wurden mehrere Schüsse auf eine kleine Gruppe von Menschen abgegeben. Zwei Männer wurden dabei verletzt: Ein 25-Jähriger erlitt so schwere Verletzungen, dass er mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Ein 24-Jähriger wurde ebenfalls schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Schüsse vermutlich aus Auto abgefeuert

Die Polizei vermutet, dass die Schüsse aus einem vorbeifahrenden Auto abgefeuert wurden. Sofort wurden mehrere Polizeistreifen aus den umliegenden Städten sowie die Wasserschutzpolizei zum Einsatz gerufen. Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund sicherte die Spuren am Tatort. Die Rechtsmedizin aus Greifswald wurde ebenfalls hinzugezogen. Die Feuerwehr aus Zingst half dabei, den Einsatzort auszuleuchten. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Stralsund ermitteln nun wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.

