Frontalzusammenstoß: Schwerer Unfall nach riskantem Überholmanöver Stand: 07.08.2024 06:00 Uhr Bei einem Unfall zwischen Rolofshagen und Damshagen (Kreis Nordwestmecklenburg) wurden sieben Menschen verletzt. Ursache war offenbar ein riskantes Überholmannöver.

Auf der Landstraße zwischen Rolofshagen und Damshagen im Landkreis Nordwestmecklenburg ist es am Dienstag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die Ursache war laut Polizei ein Überholmanöver, bei dem ein Fahrer versuchte, an einer Kolonne aus mehreren Fahrzeugen inklusive eines Treckers vorbeizufahren. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Auto.

Verletzte mit Hubschrauber in Krankenhäuser geflogen

Von dem Zusammenstoß wurde außerdem ein drittes Auto, das gerade auf der Höhe des Zusammenstoßes fuhr, in Mitleidenschaft gezogen. In den Autos, die frontal zusammenstießen, saßen jeweils auch Kinder. Die Verletzten wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser nach Schwerin, Wismar und Lübeck gebracht. Für die Bergungsarbeiten war die Straße bis etwa 22 Uhr gesperrt.

Polizei: Umsichtig fahren in der Erntezeit

In dem Zusammenhang weist ein Polizeisprecher darauf hin, dass durch die aktuellen Ernten viele langsame und große Erntefahrzeuge auf den Straßen unterwegs sein können. Beim Überholen solcher Traktoren und anderer Fahrzeuge sollten Autofahrer vorsichtig sein.

