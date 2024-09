Zahnärztetag in Rostock: Vor diesen Herausforderungen stehen Zahnärzte Stand: 06.09.2024 10:43 Uhr Mehr ältere Patienten, längere Behandlungszeiten und der Einsatz künstlicher Intelligenz: Das sind Herausforderungen vor denen Zahnärzte in Mecklenburg-Vorpommern aktuell stehen.

Immer mehr alte Menschen haben noch ihre eigenen Zähne. Was das für Zahnärzte und Pflegepersonal bedeutet, wird unter anderem auf der Zahnärztetagung unter dem Motto "Zahnerhaltung 2030 - Fit für die Zukunft" in Rostock besprochen.

Immer bessere Methoden der Zahnmedizin

Die Methoden in der Zahnmedizin werden immer besser. Das führt auch dazu, dass immer mehr ältere Menschen noch ihre eigenen Zähne haben und zahnärztlich versorgt werden müssen, so Alexander Welk, Zahnarzt und Professor an der Uni Greifswald. Außerdem können alte Menschen sich oft nicht mehr selbst um ihre Mundhygiene kümmern und es müssten Fachkräfte einspringen. Mit dem Fachkräftemangel in der Pflege und auch in den Zahnarztpraxen selbst ist das aber kaum möglich. Aber auch der demografische Wandel hat Einfluss auf die Zahnarztpraxen: mehr Patienten. Gleichzeitig gehen aber immer mehr Zahnärzte in Rente und zu wenige kommen nach. Weitere Themen der Tagung sind außerdem der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Zahnmedizin und die Möglichkeiten neuer dreidimensionaler Röntgenmethoden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 06.09.2024 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock