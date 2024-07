Zahlreiche Feuerwehr-Einsätze in Vorpommern nach Unwetter Stand: 10.07.2024 15:25 Uhr Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns ist die Feuerwehr nach Gewittern, Starkregen und heftigen Sturmböen zu Dutzenden Einsätzen ausgerückt. Die Unwetterwarnungen für Teile Mecklenburg-Vorpommerns wurden inzwischen aufgehoben.

Heftige Gewitter mit Hagel und schwere Sturmböen sind am Mittwoch über Teile Mecklenburg-Vorpommerns hinweggezogen. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald mussten die Feuerwehren bis zum frühen Nachmittag zu mehr als 50 Einsätzen ausrücken - vor allem zwischen Greifswald und Jarmen, wie ein Sprecher des Kreises mitteilte. Betroffen sei jedoch das gesamte Kreisgebiet. In den meisten Fällen seien Bäume umgestürzt und Keller vollgelaufen. Es habe auch kleinere Brände von leer stehenden Gebäuden gegeben, weil dort Blitze eingeschlagen waren.

Gullydeckel in Greifswald hochgedrückt

In Greifswald waren mehrere Straßen überflutet, das Wasser drückte viele Gullydeckel hoch. Laut Polizei musste ein Mann aus seinem mit Wasser vollgelaufenen Auto befreit werden. In Woggersin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) schlug ein Blitz in ein Wohnhaus ein. Es kam zu einem Brand im Dachstuhl, der schnell gelöscht werden konnte. In einigen Orten liefen Keller voll, außerdem gab es überflutete Straßen. Der Kreis Vorpommern-Rügen blieb weitestgehend vom Unwetter verschont. Die Einsatzleitstelle dort meldete nur einen vollgelaufenen Keller - in Mönchgut auf Rügen.

Alle Unwetterwarnungen aufgehoben

Für Teile des Landkreises Vorpommern-Greifswald hatte der Deutsche Wetterdienst vor Niederschlagsmengen um 40 Liter pro Stunde sowie Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 Kilometer pro Stunde gewarnt. Seit dem Nachmittag sind alle Unwetterwarnungen für Mecklenburg-Vorpommern wieder aufgehoben.

