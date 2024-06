Stand: 27.06.2024 14:20 Uhr Zahl der Katholiken in MV weiter gesunken

Die Mitgliederkrise in der katholischen Kirche im Nordosten hat auch im vergangenen Jahr angehalten. Mehr als 1.100 Katholikinnen und Katholiken sind aus der Kirche ausgetreten. Laut Erzbischöflischem Amt in Schwerin ist die Zahl der Austritte damit im Vergleich zum Vorjahr etwas zurückgegangen, bleibt aber auf hohem Niveau. Es gibt nun noch knapp über 51.000 Katholiken in Mecklenburg-Vorpommern. Vom Erzbistum Hamburg hieß es, es sei besonders einschneidend, dass auch die Zahl der Trauungen und Taufen zurückgegangen ist. Deutschlandweit sind im vergangenen Jahr mehr als 400.000 Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten.

