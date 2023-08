"Yannis P." weiter in Ostsee vor Anker: Schleppeinsatz am Montag Stand: 13.08.2023 19:32 Uhr Ursprünglich sollte der manövrierunfähige Öltanker "Yannis P." schon am Sonnabend in einen Hafen geschleppt werden. Der Tanker sitzt seit mehr als zwei Wochen wegen eines Schadens an der Maschine in der Ostsee fest.

Die "Yannis P." soll nun am Montag in das Seegebiet vor Kaliningrad gebracht werden. Das hat die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) am Sonntag unter Berufung auf den Kapitän des Öltankers bekanntgegeben. Der neue Schlepper "Britoil 71" ist derweil aus Rotterdam an der "Yannis P." angekommen, wie NDR 1 Radio MV berichtete. Sobald die Vorbereitungen an Bord abgeschlossen seien, werde die Schleppverbindung zwischen beiden Schiffen hergestellt und der Tanker mit fast 100.000 Tonnen Rohöl an Bord kann nach zwei Wochen seine Position 20 Kilometer nordlich von Rügen verlassen.

Über den genauen Zeitpunkt entscheiden nach Informationen der WSV die Kapitäne des Tankers und des Schleppers. Der Hochseeschlepper "MSC Dragon" und der Notschlepper "Bremen Fighter" lägen weiterhin in der Nähe bereit, das Mehrzweckschiff "Arkona" sei in Bereitschaft.

Schlepptauglichkeit überprüft

Am Sonnabend waren von Barhöft aus Gutachter an Bord der "Yannis P." gegangen. Sie sollten der Versicherung des Reeders bescheinigen, dass das 274 Meter lange Schiff schlepptauglich ist. Der Tanker hat einen Tiefgang von knapp 13 Metern, was die Auswahl möglicher Zielhäfen zunächst einschränkte.

Notankerung seit fast zwei Wochen

Die "Yannis P." war auf dem Weg von Russland nach Indien. Grund für die sogenannte "Notankerung" ist ein technischer Schaden: Ein Kurbelwellenlager der Hauptmaschine ist defekt. Bereits am vergangenen Wochenende gab es Pläne, das Schiff in einen Hafen zu verlegen. Sie wurden wegen des Sturms über der südlichen Ostsee zu Beginn der Woche zunächst verworfen.

