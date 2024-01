Stand: 22.01.2024 05:17 Uhr Wolgast: Betrunkener Frachtschiff-Kapitän rammt Peene-Brücke

Ein 88 Meter langes Frachtschiff ist am Wochenende gegen die Peene-Brücke in Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gefahren. An dem unter der Flagge von Norwegen fahrenden Schiff entstand durch die Kollision ein nicht unerheblicher Sachschaden, hieß es von der Wasserschutzpolizei. Ein Alkoholtest habe bei dem Schiffsführer einen Wert von 1,9 Promille ergeben. Gegen den Mann sei eine Strafanzeige gestellt worden, hieß es weiter. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Höhe des Schadens an der Brücke ist den Angaben zufolge noch unklar.

