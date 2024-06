Stand: 02.06.2024 08:59 Uhr Wolgast: 21-Jähriger bei Motorradunfall ums Leben gekommen

Ein Motorradfahrer ist bei Wolgast (Vorpommern-Greifswald) nach einem Ausweichmanöver gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Der 21-Jährige war mit zwei weiteren Motorradfahrern auf einer Straße in Richtung des Ortsteils Pritzier unterwegs, als ihm in einer Linkskurve das Auto einer 49 Jahre alten Fahrerin entgegenkam, so die Polizei. Bei dem Versuch, einen Zusammenstoß zu vermeiden, kam der 21-Jährige mit seinem Motorrad nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald