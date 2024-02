Stand: 16.02.2024 11:28 Uhr Woldegk: Unbekannte brechen in Wohnung ein und stehlen Schmuck

Die Polizei ermittelt nach einem Wohnungseinbruch in Woldegk (Mecklenburgische Seenplatte). Unbekannte Täter drangen den Ermittlern zufolge bereits am Mittwochvormittag in eine Wohnung ein und entwendeten verschiedenen Schmuck. Der entstandene Schaden wird mit etwa 12.000 Euro beziffert. Wer Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht hat, wird gebeten, sich im Polizeirevier Friedland oder über die Online-Wache zu melden.

