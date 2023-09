Stand: 18.09.2023 11:38 Uhr Wismar und Stralsund: Erstsemester beginnen Studium

An der Hochschule Wismar hat das neue Semester begonnen. Nach Angaben der Hochschule haben sich bisher mehr als 1.000 Studierende neu eingeschrieben. An den drei Fakultäten beginnt die Woche mit Einführungsveranstaltungen und ersten Vorlesungen nach Stundenplan. Zum Ende der ersten Hochschulwoche findet traditionell das Campus Open Air statt - ein Konzert organisiert von Studenten für Studenten. Auch an der Hochschule Stralsund können sich Erstsemester von heute an über ihr bevorstehendes Studium informieren und die Stadt kennenlernen. Auftakt für die zwei Begrüßungswochen war die Hochschulmesse auf dem Mensavorplatz. In den kommenden Tagen sind Vorträge unter anderem zur Studienfinanzierung und zum wissenschaftlichen Schreiben geplant.

