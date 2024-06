Stand: 12.06.2024 13:44 Uhr Wismar: Rund 200 Angestellte streiken bei Sana Hanse-Klinikum Wismar

Rund 200 Angestellte des Sana Hanse-Klinikums in Wismar haben heute ihre Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft ver.di hatte den Streik anberaumt. Sie fordert für die Angestellten eine Lohnerhöhung um 12 Prozent und mindestens um 400 Euro, zudem ein monatliches Plus von 200 Euro für Auszubildende. Die Arbeitgeber haben eine Einmalzahlung von 2.000 Euro und eine schrittweise Gehaltserhöhung erst um 150 Euro und dann um weitere 4 Prozent geboten. Die erste Verhandlungsrunde Mitte Mai war gescheitert, die zweite findet am Donnerstag statt. Für das Sana Hanse-Klinikum gilt während des Streiks ein Notdienstplan, Patienten müssen sich auf Einschränkungen einstellen.

