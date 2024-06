Stand: 02.06.2024 10:30 Uhr Wismar: Passanten und Polizei ziehen Betrunkenen aus Ostsee

An der Seebrücke in Wismar-Wendorf haben Passanten und Polizisten gestern einen Betrunkenen vor dem Ertrinken in der Ostsee gerettet. Der 44-Jährige sei vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung in Not geraten, teilte die Polizei mit. Zeugen alarmierten die Beamten. Gemeinsam zogen sie den 44-Jährigen aus dem Wasser. Ein Rettungswagen brachte den stark unterkühlten Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 02.06.2024 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg