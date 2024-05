Stand: 27.05.2024 11:02 Uhr Wismar: Neueröffnung der Goethe-Schule verzögert sich weiter

Für die Sanierungsarbeiten an der Goethe-Schule in Wismar mussten die Mitglieder des Kreistages von Nordwestmecklenburg nun noch einmal fast eine Million Euro genehmigen. 17 Millionen Euro sollte die Sanierung der integrierten Gesamtschule ursprünglich kosten. Nach mittlerweile fünf Jahren Bauzeit sind es nun etwa 20,5 Millionen. Momentan ist die Kreisverwaltung eigenen Angaben zufolge "weiterhin zuversichtlich" nach den Sommerferien die Schule wiederzueröffnen. Im Zuge dessen sollen dann die Schüler des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums in die Container-Ersatzschule der Goethe-Schüler ziehen. Denn das Gerhart-Hauptmann-Gymnasium wird als nächstes renoviert.

